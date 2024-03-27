«Рейнджерс» первыми в этом сезоне гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Теперь у команды 100 очков.

«Рейнджерс» первыми в текущем сезоне гарантировали себе выход в плей-офф. Команда Питера Лавиолетта финиширует минимум на третьем месте в Столичном дивизионе.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 апреля.