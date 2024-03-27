«Виннипег» проиграл четвертый матч подряд

«Эдмонтон» в овертайме выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Джетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Зак Хайман.

«Эдмонтон» с 90 очками идет на 5-й строчке в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 4-м месте — 94 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Эпплтон — 14 (Коннор, Лаури), 24:43 — 1:0. Драйзайтль — 36 (Фогеле, Макдэвид), 31:46 — 1:1. Браун — 3 (Экхольм, Сиси), 33:29 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 17 (бол., Макдэвид), 46:10 — 1:3. Диллон — 8 (Шайфли, Пионк), 49:39 — 2:3. Монахэн — 22 (Элерс, Пионк), 50:39 — 3:3. Хаймэн — 53 (Нюджент-Хопкинс), 61:22 — 3:4.

Вратари: Хеллибак — Скиннер.

Штраф: 18 — 20.

Броски: 25 (13+4+7+1) — 42 (10+18+12+2).

Наши: Наместников (13.07/0/0) — -.

27 марта. Виннипег. Canada Life Centre.