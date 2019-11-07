«Рейнджерс» переиграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали по 2 очка

«Рейнджерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Для «Ред Уингз» это четвертое поражение кряду.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин сделал голевую передачу и забросил в пустые ворота.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Детройт» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Дианджело — 5 (бол., Лемье, Бучневич), 24:25 — 1:0. Крайдер — 3 (Бучневич, Дианджело), 26:04 — 2:0. Стром — 5 (бол., Фокс, Панарин), 28:49 — 3:0. Филппула — 2 (Атанасиу, Манта), 29:41 — 3:1. Маккег — 1 (мен., Хауден, Труба), 48:44 — 4:1. Панарин — 7 (п.в., Стром, Стаал), 57:23 — 5:1.

Вратари: Лундквист — Ховард (54:05 — 57:23).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (11+13+7) — 36 (7+13+16).

Наши: Бучневич (16.01/1/0), Панарин (16.43/1/+1) — -.

7 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей