«Рейнджерс» переиграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали по 2 очка
«Рейнджерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Для «Ред Уингз» это четвертое поражение кряду.
Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин сделал голевую передачу и забросил в пустые ворота.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Детройт» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Дианджело — 5 (бол., Лемье, Бучневич), 24:25 — 1:0. Крайдер — 3 (Бучневич, Дианджело), 26:04 — 2:0. Стром — 5 (бол., Фокс, Панарин), 28:49 — 3:0. Филппула — 2 (Атанасиу, Манта), 29:41 — 3:1. Маккег — 1 (мен., Хауден, Труба), 48:44 — 4:1. Панарин — 7 (п.в., Стром, Стаал), 57:23 — 5:1.
Вратари: Лундквист — Ховард (54:05 — 57:23).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (11+13+7) — 36 (7+13+16).
Наши: Бучневич (16.01/1/0), Панарин (16.43/1/+1) — -.
7 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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