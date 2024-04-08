«Нэшвилл» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» и поднялся на шестое место

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе «Предаторз» отличились Роман Йоси, Люк Евангелиста и Райан О'Райлли, реализовавший победный буллит. У «Дэвилз» шайбы забросили Джек Хьюз и Крис Тирни.

После этого матча «Нэшвилл» с 94 очками поднялся на шестое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 79 очками — на 12-й строчке «Востока».