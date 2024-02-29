Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

«Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 82 (35+47) очка в этом сезоне.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 83 очка и лидируют в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (48 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Панарин — 34 (Трочек), 27:17 — 1:0. Фокс — 10 (бол., Крайдер), 34:19 — 2:0. Силлинджер — 9 (Северсон), 43:24 — 2:1. Крайдер — 30 (п.в., Панарин, Веси), 59:07 — 3:1. Панарин — 35 (п.в., Труба, Миллер), 59:48 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Мерзликинс (58:13 — 59:07, 59:19 — 59:48).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 30 (17+9+4) — 31 (9+10+12).

Наши: Панарин (19.26/4/+3) — Воронков (11.45/0/0), Марченко (13.58/3/-1), Проворов (19.20/1/-1), Чинахов (13.07/3/-1).

29 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.