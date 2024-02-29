Бучневич забросил 24-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Счет на 5-й минуте первого периода стал 2:0.

Шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич с передач Джордан Кайру и Роберта Томаса. Теперь на счету россиянина 24 гола в этом сезоне.