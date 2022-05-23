«Рейнджерс» одержали первую победу в серии с «Каролиной», Шестеркин отразил 43 броска

«Рейнджерс» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 3:1.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Мика Зибанежад, Крис Крайдер и Тайлер Мотт, Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 43 броска. У «Харрикейнз» гол на счету Нино Нидеррайтера.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвертый матч пройдет 25 мая и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Зибанежад — 4 (бол., Панарин, Фокс), 11:54 — 1:0. Крайдер — 6 (Зибанежад, Труба), 25:55 — 2:0. Нидеррайтер — 4 (Стаал, Б. Смит), 28:18 — 2:1. Мотт — 1 (п.в.), 58:37 — 3:1.

Вратари: Шестеркин — Раанта.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (13+10+10) — 44 (17+18+9).

Наши: Панарин (15.22/2/0) — Свечников (17.22/5/0).

22 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии 1-2.