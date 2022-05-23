Крайдер вышел на чистое второе место по голам в плей-офф среди игроков «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

31-летний американец забросил шайбу на 26-й минуте. Крайдер забил 30 голов в плей-офф и вышел на чистое второе место по заброшенным шайбам среди игроков франшизы, опередив Марка Мессье (29). Лидером с 34 голами остается Род Жильбер.

В текущем плей-офф на счету Крайдера 10 матчей, в которых он набрал 8 (6+2) очков.