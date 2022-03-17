«Рейнджерс» интересуются Александром Радуловым

Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» интересуются нападающим «Далласа» Александром Радуловым, сообщает Sportsnet.

Контракт 35-летнего россиянина с кэпхитом 6,25 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.

Дедлайн обменов в НХЛ наступит в понедельник, 21 марта.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 18 (3+15) очков в 52 матчах за «Даллас».