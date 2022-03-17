Нападающего «Миннесоты» Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (4:2).

Второй звездой дня стал форвард «Коламбуса» Джек Рословик, забросивший 2 шайбы в игре с «Оттавой» (4:1).

Третья звезда дня — капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, на счету которого 3 голевые передачи в матче против «Сиэтла» (4:1).