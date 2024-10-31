«Лос-Анджелес» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кингз» прервали четырехматчевую победную серию «Голден Найтс».

«Вегас» с 15 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 5-й строчке — 14 очков.