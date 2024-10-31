«Ванкувер» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

«Дэвилз» набрали 16 очков и лидируют в таблице Восточной конференции. «Кэнакс» с 11 очками — на 7-й строчке «Запада».