«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на выезде переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

«Тампа» набрала 14 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 10 очков.