«Вегас» проиграл «Лос-Анджелесу», Дорофеев оформил дубль

«Лос-Анджелес» дома переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кингз» прервали четырехматчевую победную серию «Голден Найтс».

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев забросил две шайбы. Теперь у него 9 (6+3) очков в этом сезоне.

Голкипер Илья Самсонов отразил 21 из 27 бросков по своим воротам.

«Вегас» с 15 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 5-й строчке — 14 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Голы: Фогеле — 4, 13:58 — 1:0. Кемпе — 4 (Копитар, Андерсон), 14:40 — 2:0. Лафферье — 6 (Андерсон, Байфилд), 30:11 — 3:0. Копитар — 4 (Кларк, Кемпе), 30:55 — 4:0. Пирсон — 3 (Хольц, Карлссон), 34:58 — 4:1. Фиала — 5 (бол., Копитар, Кларк), 46:23 — 5:1. Эдмундсон — 3 (Кларк, Фиала), 48:03 — 6:1. Дорофеев — 5 (бол., Стоун, Теодор), 51:04 — 6:2. Дорофеев — 6 (Корчак, Гертл), 57:03 — 6:3.

Вратари: Кемпер — Самсонов.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 26 (8+7+11) — 26 (10+10+6).

Наши: Гавриков (24.38/0/+2) — Барбашев (17.09/3/-2), Дорофеев (16.57/4/0).

31 октября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.