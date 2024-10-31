Капризов признан лучшим игроком НХЛ в октябре по версии The Athletic
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком НХЛ в октябре по версии издания The Athletic.
«Суперзвезда «Миннесоты» Кирилл Капризов начал сезон «в огне». Это как раз то, что нужно команде, чтобы сбалансировать свой оборонительный стиль. С семью играми, где он набирал два очка и более в начале сезона, Кирилл привносит в игру тот электризующий стиль, в котором этот состав отчаянно нуждается», — сказано в статье.
В девяти матчах нынешнего сезона Капризов забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач.
«Миннесота» располагается на четвертом месте в таблице Западной конференции НХЛ, набрав 14 очков. В следующем матче «Уайлд» примет «Тампу» 2 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|16
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|9
|5
|4
|11
|6
|Айлендерс
|10
|3
|7
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|4
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
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|31.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 0
|31.10
|02:30
|
Детройт – Виннипег
|2 : 6
|31.10
|04:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|2 : 5
|31.10
|04:30
|
Юта – Калгари
|5 : 1
|31.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Вегас
|6 : 3
|31.10
|05:30
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|0 : 6
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