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Сегодня, 10:16

Купер о связке Кучерова и Гюнцеля: «Они отлично сыгрались»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру нападающих Никиты Кучерова и Джейка Гюнцеля, который в межсезонье подписал с «Лайтнинг» 7-летний контракт.

«Они великолепно играют вместе в этом году, и это большая часть нашей команды. Они отлично сыгрались. Так что, надеюсь, так будет и в течение следующих семи лет», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

В матче с «Колорадо» (5:2) Кучеров набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. На счету Гюнцеля — два гола.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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