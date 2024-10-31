Купер о связке Кучерова и Гюнцеля: «Они отлично сыгрались»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру нападающих Никиты Кучерова и Джейка Гюнцеля, который в межсезонье подписал с «Лайтнинг» 7-летний контракт.

«Они великолепно играют вместе в этом году, и это большая часть нашей команды. Они отлично сыгрались. Так что, надеюсь, так будет и в течение следующих семи лет», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

В матче с «Колорадо» (5:2) Кучеров набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. На счету Гюнцеля — два гола.