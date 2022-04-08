Мэттьюс вышел на третье место в новейшей истории НХЛ по количеству голов за сезон

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом» (4:3).

Таким образом, у 24-летнего стало 56 заброшенных шайб в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

При этом нападающий вышел на третье место в новейшей истории НХЛ по количеству голов за сезон.

Отметим, что Мэттьюс повторил результат нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в сезоне-2008/09 и форварда «Сан-Хосе» Джоннатана Чичу в сезоне-2005/06.

Вторую позицию занимает располагается нападающий «Тампы» Стивен Стамкос (60 голов в сезоне-2011/12). На первом месте располагается Овечкин (65 голов в сезоне-2007/08).