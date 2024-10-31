Копитар сделал 800-ю голевую передачу в НХЛ — это 4-й результат среди действующих игроков

Нападающий «Кингз» Анже Копитар набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

37-летний словенец преодолел отметку в 800 результативных передач в лиге — это четвертый результат среди действующих игроков. Ранее такой результат показали Сидни Кросби («Питтсбург», 1013), Евгений Малкин («Питтсбург», 809) и Патрик Кейн («Детройт», 818).

Копитар в этом сезоне набрал 12 (4+8) очков в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.