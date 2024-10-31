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Сегодня, 07:28

Сергачев признан третьей звездой матча «Юта» — «Калгари»

Руслан Минаев
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев признан третьей звездой матча с «Калгари» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету игрока 3 (1+2) очка.

Первой звездой встречи стал форвард клуба из Солт-Лейк-Сити Ник Шмалтц. Американский нападающий сделал за игру две голевые передачи.

Второй звездой матча признан вратарь «Юты» Коннор Ингрэм, который отразил 30 бросков.

Михаил Сергачев
ХК Калгари Флэймз
ХК Юта
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6 Колорадо 11 5 6 10
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