«Юта» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Юта» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Юта» набрала 12 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 11 очков.