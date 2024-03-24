Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча против «Флориды» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин оформил дубль в основное время и реализовал победный буллит в послематчевой серии.

Второй звездой встречи стал форвард клуба из «Нью-Йорка» Винсент Трочек — автор трех голевых передач.

Третьей звездой матча признан защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, на счету которого 2 (1+1) очка.