Лавиолетт — о поражении от «Филадельфии»: «Мы не бежали на нужных скоростях»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:4).

«Я не думаю, что мы принимали хорошие решения. Мы не бежали на нужных скоростях, как это было нужно, особенно в обороне. Это определенно было проблемой», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Флайерз» прервали свою неудачную серию из восьми поражений.

«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции — 110 очков. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 85 очков.