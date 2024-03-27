«Рейнджерс» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

За победителей заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад, Джонни Бродзински, Алекси Лафреньер (дубль), Адам Фокс и Винсент Трочек. У «Флайерз» отличились Скотт Лотон, Трэвис Конекны, Райан Пелинг, Оуэн Типпетт и Тайсон Форстер.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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