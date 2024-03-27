Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, который набрал 100 очков за один сезон.

27 марта в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:5 ОТ) 32-летний форвард отдал три голевые передачи и теперь на его счету 102 (43+59) очков в сезоне.

Ранее 100 очков за сезон НХЛ набирали россияне Никита Кучеров, Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Павел Буре и Кирилл Капризов.

«Рейнджерс» первыми в этом сезоне гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 100 очков в 72 матчах и занимает первое место на «Востоке».