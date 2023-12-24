«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Каролину» со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Айлендерс» с 41 очком занимают третье место в Восточной конференции, «Каролина» с 38 очками — на девятой строчке.