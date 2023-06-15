Решающий матч «Вегаса» против «Флориды» посмотрели 2,72 миллиона зрителей. Это худший результат за 29 лет
Трансляцию пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ между «Вегасом» и «Флоридой» (9:3) смотрели 2,72 миллиона зрителей, сообщает Sports Media Watch.
Это худший результат для пятого матча финала Кубка Стэнли за 29 лет. В 1994 году игру «Ванкувер» — «Рейнджерс», смотрели 2,41 миллиона зрителей.
В сумме пять матчей финальной серии Кубка Стэнли смотрели в среднем 2,6 миллиона зрителей, что на 2 миллиона меньше, чем было в прошлогодней серии из шести встреч между «Колорадо» и «Тампой» (4,6 миллиона).
В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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25.05
26.05
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30.05
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14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
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