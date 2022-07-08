Райт выбран «Сиэтлом» под четвертым номером. Его считали фаворитом драфта

Райт выбран «Сиэтлом» под четвертым номером на драфте

«Сиэтл» выбрал на драфте НХЛ 2022 года нападающего Шейна Райта под общим четвертым номером.

В прошедшем сезоне 18-летний канадец набрал 94 (32+62) очка в 63 матчах OHL за «Кингстон». Его считали фаворитом этого драфта.

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).