«Айлендерс» обменяли свой пик драфта на Романова

Российский защитник Александр Романов продолжит карьеру в «Айлендерс».

Клуб из Нью-Йорка отдал «Монреалю» за 22-летнего россиянина свой 13-й выбор в первом раунде драфта НХЛ 2022 года. Также кроме игрока «Айлендерс» получили пик «Канадиенс» в четвертом раунде драфта (общий 98-й номер).

Welcome to the Island, Romanov! ?? pic.twitter.com/Cix2kIDKyU — New York Islanders (@NYIslanders) July 7, 2022

В прошлом сезоне Романов провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков.