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Сегодня, 02:53

«Айлендерс» обменяли свой пик драфта на Романова

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Романов провел силовой прием.
Фото Global Look Press

Российский защитник Александр Романов продолжит карьеру в «Айлендерс».

Клуб из Нью-Йорка отдал «Монреалю» за 22-летнего россиянина свой 13-й выбор в первом раунде драфта НХЛ 2022 года. Также кроме игрока «Айлендерс» получили пик «Канадиенс» в четвертом раунде драфта (общий 98-й номер).

В прошлом сезоне Романов провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков.

Александр Романов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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