Защитник «Монреаля» забил «Нэшвиллу» с центра площадки рикошетом от стекла

Защитник «Монреаля» Дэвид Савар забил курьезный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:3 ОТ).

Во втором периоде Савар после вбрасывания в центральном круге отправил шайбу по борту, после чего она срикошетила от стекла и залетела в пустые ворота.

Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос в это время был за воротами, так как хотел перехватить шайбу.

33-летний Савар в текущем сезоне сыграл за «Монреаль» 40 матчей и набрал 15 (5+10) очков.