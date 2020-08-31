Радулов вышел на чистое 17-е место по очкам в плей-офф среди россиян

Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (5:4).

Для 34-летнего нападающего это 40-е очко в 50 матчах плей-офф. По этому показателю Радулов поднялся на 17-е место среди российских игроков, обогнав Алексея Житника (39 очков в 98 матчах). На строчку выше расположился Владимир Тарасенко (49 очков в 74 матчах).

Первое место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян принадлежит Сергею Федорову (176 очков в 183 матчах).