Нападающий "Далласа" Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ. Его команда победила "Нэшвилл" (5:3, 3-2) в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли, а сам форвард сделал в этой игре дубль.

Второй зведой стал форвад "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, который в игре с "Каролиной" с каролиной забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи. "Кэпиталз" выиграли со счетом 6:0 и повели в серии - 3-2.

Первая звезда дня - нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шварц. Форврард в игре с "Виннипегом" сделал хет-трик, а его команда обыграла соперника со счетом 3:2. Эта победа вывела "Блюз" во второй раунд Кубка Стэнли.