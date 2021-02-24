Радулов может вернуться после травмы на следующей неделе
19:21
Нападающий «Далласа» Александр Радулов продолжает восстанавливаться после травмы «нижней части тела». Главный тренер клуба Рик Боунесс сообщил, что в «Далласе» надеются на возвращение 34-летнего игрока на следующей неделе, пишет в Twitter журналист Майк Хейка.
Пока Радулов еще не приступил к тренировкам на льду.
В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей и набрал 11 (3+8) очков.
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