NY Post: Панарин попросил отпуск на две недели

Стали известны некоторые подробности ситуации с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным. Хоккеист попросил клуб отпустить его в отпуск на две недели, утверждает New York Post.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году.

В «Рейнджерс» назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. НХЛ также поддержала игрока.

Анисин частично подтвердил скандальный рассказ Назарова о Панарине. Версия бывшего партнера Артемия