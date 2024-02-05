Российский защитник Мироманов вызван в «Вегас» из АХЛ

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов вызвал их клуба АХЛ «Хендерсон Сильвер Найтс», сообщается на странице «Голден Найтс» в соцсети X.

В этом сезоне 26-летний россиянин провел 5 матчей в АХЛ и набрал 6 (1+5) очков.

В прошлом сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 14 матчах за «Вегас» в НХЛ и 22 (9+13) очка в 31 матче за «Хендерсон» в АХЛ.