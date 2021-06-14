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Пулок забил 3-й победный гол в Кубке Стэнли, больше среди защитников в 21 веке за сезон забивал только Войнов

13:30
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Защитник «Айлендерс» Райан Пулок стал автором победного гола в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1).

Для Пулока эта шайба стала третьей победной в плей-офф НХЛ. В истории НХЛ было четыре защитника, которым удавалось забросить на одну победную шайбу больше в играх Кубка Стэнли: Пол Коффи, Эл Макиннис, Брайан Лич и Вячеслав Войнов. Войнов является единственным, кому удалось это сделать в 21 веке.

Второй матч серии «Тампа» — «Айлендерс» состоится 16 июня, начало — в 3.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей