Пулок забил 3-й победный гол в Кубке Стэнли, больше среди защитников в 21 веке за сезон забивал только Войнов

Защитник «Айлендерс» Райан Пулок стал автором победного гола в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1).

Для Пулока эта шайба стала третьей победной в плей-офф НХЛ. В истории НХЛ было четыре защитника, которым удавалось забросить на одну победную шайбу больше в играх Кубка Стэнли: Пол Коффи, Эл Макиннис, Брайан Лич и Вячеслав Войнов. Войнов является единственным, кому удалось это сделать в 21 веке.

Ryan Pulock has four goals during the 2021 #StanleyCup Playoffs, three of which have stood as the game winner for the @NYIslanders.#NHLStats: https://t.co/aHkYfAMCWT pic.twitter.com/UhsoLfYT4j — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 13, 2021

Второй матч серии «Тампа» — «Айлендерс» состоится 16 июня, начало — в 3.00 (мск).