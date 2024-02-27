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Сегодня, 06:43

«Айлендерс» в овертайме обыграл «Даллас», Сорокин отразил 30 бросков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Даллас» — «Айлендерс».
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» в гостях победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Бо Хорват. В основное время за гостей забили Райан Пулок и Кайл Маклин.

За «Даллас» отличились Мэтт Дюшен и Логан Стэнковен.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» (62 очка) после 58 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (79) остается вторым на «Западе» после 60 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пулок — 4 (Хольмстрем, Сизикас), 15:59 — 0:1. Дюшен — 23 (бол., Харли, Стэнковен), 27:11 — 1:1. Маклин — 2 (Энгвалль, Пулок), 35:24 — 1:2. Стэнковен — 1 (Джонстон), 38:17 — 2:2. Хорват — 23 (Барзал, Райлли), 62:54 — 2:3.

Вратари: Уэджвуд — Сорокин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 32 (13+9+9+1) — 28 (10+13+4+1).

Наши: — - Романов (19.04/0/+1).

27 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Оттаву», «Даллас» — «Айлендерс». Результаты матчей 27 февраля

Протас признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Оттавой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 58 34 24 74
3 Филадельфия 59 30 29 67
4 Вашингтон 57 27 30 63
5 Нью-Джерси 58 29 29 62
6 Айлендерс 58 24 34 62
7 Питтсбург 55 26 29 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 58 32 26 70
5 Тампа-Бэй 60 32 28 69
6 Баффало 58 27 31 58
7 Оттава 56 25 31 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 35 25 79
2 Виннипег 56 36 20 77
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 59 32 27 66
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 57 23 34 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
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2.03
3.03
27.02 03:00
Вашингтон – Оттава
 6 : 3
27.02 04:00
Даллас – Айлендерс
2 : 3 ОТ
27.02 05:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
27.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 102
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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