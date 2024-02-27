«Айлендерс» в овертайме обыграл «Даллас», Сорокин отразил 30 бросков

«Айлендерс» в гостях победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Бо Хорват. В основное время за гостей забили Райан Пулок и Кайл Маклин.

За «Даллас» отличились Мэтт Дюшен и Логан Стэнковен.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» (62 очка) после 58 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (79) остается вторым на «Западе» после 60 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пулок — 4 (Хольмстрем, Сизикас), 15:59 — 0:1. Дюшен — 23 (бол., Харли, Стэнковен), 27:11 — 1:1. Маклин — 2 (Энгвалль, Пулок), 35:24 — 1:2. Стэнковен — 1 (Джонстон), 38:17 — 2:2. Хорват — 23 (Барзал, Райлли), 62:54 — 2:3.

Вратари: Уэджвуд — Сорокин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 32 (13+9+9+1) — 28 (10+13+4+1).

Наши: — - Романов (19.04/0/+1).

27 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя