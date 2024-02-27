«Айлендерс» в овертайме обыграл «Даллас», Сорокин отразил 30 бросков
«Айлендерс» в гостях победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Бо Хорват. В основное время за гостей забили Райан Пулок и Кайл Маклин.
За «Даллас» отличились Мэтт Дюшен и Логан Стэнковен.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» (62 очка) после 58 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (79) остается вторым на «Западе» после 60 игр.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пулок — 4 (Хольмстрем, Сизикас), 15:59 — 0:1. Дюшен — 23 (бол., Харли, Стэнковен), 27:11 — 1:1. Маклин — 2 (Энгвалль, Пулок), 35:24 — 1:2. Стэнковен — 1 (Джонстон), 38:17 — 2:2. Хорват — 23 (Барзал, Райлли), 62:54 — 2:3.
Вратари: Уэджвуд — Сорокин.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 32 (13+9+9+1) — 28 (10+13+4+1).
Наши: — - Романов (19.04/0/+1).
27 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|59
|39
|20
|81
|2
|Каролина
|58
|34
|24
|74
|3
|Филадельфия
|59
|30
|29
|67
|4
|Вашингтон
|57
|27
|30
|63
|5
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|6
|Айлендерс
|58
|24
|34
|62
|7
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|8
|Коламбус
|57
|19
|38
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|58
|32
|26
|70
|5
|Тампа-Бэй
|60
|32
|28
|69
|6
|Баффало
|58
|27
|31
|58
|7
|Оттава
|56
|25
|31
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|35
|25
|79
|2
|Виннипег
|56
|36
|20
|77
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|59
|32
|27
|66
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|57
|23
|34
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|27.02
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|6 : 3
|27.02
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|27.02
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|27.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|102
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96