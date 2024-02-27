Защитник «Вашингтона» Карлсон опередил Сергея Гончара по числу голов за клуб

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

34-летний американец отличился в середине первого периода встречи.

Этот гол стал для Карлсона 145-м за «Вашингтон». Хоккеист вышел на второе место по числу заброшенных шайб за «Кэпиталз» (145), опередив россиянина Сергея Гончара (144). Рекорд по голам за «Вашингтон» среди защитников принадлежит Кевину Хэтчеру (149).

Матч против «Оттавы» является 984-м для Карлсона в составе «Вашингтона» — это рекорд клуба среди защитников.