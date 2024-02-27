Защитник «Вашингтона» Карлсон опередил Сергея Гончара по числу голов за клуб
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
34-летний американец отличился в середине первого периода встречи.
Этот гол стал для Карлсона 145-м за «Вашингтон». Хоккеист вышел на второе место по числу заброшенных шайб за «Кэпиталз» (145), опередив россиянина Сергея Гончара (144). Рекорд по голам за «Вашингтон» среди защитников принадлежит Кевину Хэтчеру (149).
Матч против «Оттавы» является 984-м для Карлсона в составе «Вашингтона» — это рекорд клуба среди защитников.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|59
|39
|20
|81
|2
|Каролина
|58
|34
|24
|74
|3
|Филадельфия
|59
|30
|29
|67
|4
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|7
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|8
|Коламбус
|57
|19
|38
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
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|58
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|70
|5
|Тампа-Бэй
|60
|32
|28
|69
|6
|Баффало
|58
|27
|31
|58
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|56
|36
|20
|77
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|59
|32
|27
|66
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|57
|23
|34
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
Результаты / календарь
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1.03
2.03
3.03
|27.02
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|27.02
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|- : -
|27.02
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|27.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|102
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96
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