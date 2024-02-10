Просветов отразил 26 бросков и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Колорадо»

«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Абботсфорд» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Колорадо» вратарь Иван Просветов отразил 26 бросков из 27 и стал первой звездой встречи.

Ранее стало известно, что 24-летний россиянин выставлен на драфт отказов.

В текущем сезоне Просветов провел 11 матчей в НХЛ, в которых пропустил 26 шайб при 89,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.16.