Просветов подтвердил, что «Колорадо» выставил его на драфт отказов

Российский голкипер «Колорадо» Иван Просветов отреагировал на информацию о том, что его выставили на драфт отказов.

3 февраля об этом сообщил журналист Элиотт Фридман.

«Да, все верно», — приводит слова Просветова ТАСС.

В текущем сезоне Просветов провел 11 матчей в НХЛ, в которых пропустил 26 шайб при 89,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.16.