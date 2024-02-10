Гурьев забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в овертайме «Бейкерсфилду» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» защитник Артем Гурьев забросил шайбу, защитник Николай Кныжов сделал результативную передачу.

В текущем сезоне 20-летний Гурьев провел 21 матч в АХЛ и набрал 4 (2+2) очка. У 25-летнего Кныжова 8 (1+7) очков в 25 матчах.