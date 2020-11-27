Приоритетом для Хары остается контракт с «Бостоном»

Защитник Здено Хара все еще остается в статусе свободного агента, так как не подписал контракт ни с одним клубом. 43-летний словак ждет окончательного решения по началу регулярного чемпионата сезона-2020/21, сообщает в Twitter журналист Том Гулитти.

Только после этого Хара подпишет контракт с клубом. Приоритетом для него остается «Бостон».

Два предыдущих сезона 43-летний Хара подписывал однолетние контракты в марте. В этом сезоне этого не произошло из-за того, что 12 марта в чемпионате была поставлена пауза из-за пандемии коронавируса.