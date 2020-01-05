Приедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду в Китай? Отвечает президент ИИХФ Рене Фазель

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что ожидает участия игроков НХЛ в Олимпиаде. По его словам, он общался на этот счет с комиссаром заокеанской лиги Гари Беттменом.

— Мы созванивались с Гэри Беттмэном перед праздниками. Мы хотели бы, чтобы НХЛ определилась как можно раньше. Определилась, едет или нет. Чтобы мы могли все распланировать. Пока что я жду вестей от Национальной хоккейной лиги по Олимпиаде.

У нас есть четыре разных варианта. Сыграть на Олимпиаде молодежными командами. Сыграть как в Пхенчхане. Сыграть с участием НХЛ. Или вообще не ехать. Но мы обязаны продвигать свой вид спорта. Аудитория Игр — 2/3 населения планеты. И мы должны сделать себе рекламу.

Я буду удивлен, если Беттмэн откажется от Олимпиады. Он умный человек. Он понимает, какой большой рынок в Китае. И я удивлюсь, если он не воспользуется этой возможностью — показать свой продукт полутора миллиардам человек.

Беттмэн пока молчит, потому что хочет поторговаться. Но он бизнесмэн. Он знает, сколько можно из этого извлечь. Я с оптимизмом смотрю на переговоры с НХЛ. (Игорь Еронко)