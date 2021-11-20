Премьер-министр Квебека проведет встречу с руководством НХЛ относительно возможного возрождения клуба

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего собирается встретиться с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, чтобы обсудить с ним вопрос возвращения в лигу клуба «Квебек Нордикс».

«Мы встретимся с Бэттмэном в ближайшие месяцы и обсудим данный вопрос. Необходимо посмотреть, кто готов инвестировать в данный процесс. У нас есть ледовая арена в Квебеке, которая уже построена. Мы находимся в процессе установления контакта с комиссионером. Мы ищем варианты для того, чтобы вернуть «Нордикс». Думаю, в Квебеке будет команда», — цитирует Лего La Presse.

«Квебек» выступал в НХЛ с 1979 по 1995 годы. Позже клуб переехал в Денвер, где получил название «Колорадо Эвеланш».