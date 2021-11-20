«Анахайм» отправил нападающего Мактавиша в юниорскую лигу. Первый год контракта в НХЛ не активирован
23:03
Нападающий «Анахайма» Мэйсон Мактавиш продолжит сезон в юниорской лиге Онтарио.
«Утки» приняли решение отправить 18-летнего хоккеиста в OHL, где он будет играть за «Питерборо», сообщает пресс-служба команды.
Таким образом, «Анахайм» не использовал первый год хоккеиста по контракту новичка, поскольку форвард не сыграл в НХЛ больше 10 матчей.
В этом сезоне канадец провел в НХЛ 9 матчей и набрал 3 (2+1) очка. «Утки» выбрали Мактавиша на драфте НХЛ-2021 под общим 3-м номером.
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