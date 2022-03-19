Прайс возобновил тренировки в общей группе

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс возобновил тренировки в общей группе, сообщает сайт «Канадиенс».

Тем не менее, пока неизвестно, когда хоккеист сможет принять участие в официальном матче.

34-летний голкипер в этом сезоне еще не играл, так как продолжает восстанавливаться после операции на колене, перенесенной в межсезонье.

Ранее стало известно, что Прайс прошел курс лечения от наркозависимости. 15 ноября он впервые в сезоне встал на коньки.

Контракт Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.