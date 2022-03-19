Журова опасается, что на Овечкина будут продолжаться нападки в НХЛ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала рекорд российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам среди европейцев в НХЛ.

«Если честно, то удивляет, как он играет в свои 36 лет. Сколько знаю Сашу, он всегда восхищал меня и продолжает восхищать своей игрой. Сейчас задумалась и поняла, что прошло уже 8 лет, как мы участвовали в совместной фотосессии. Он до сих пор в отличной форме. Как человек, который в 34 завоевал свою медаль, я понимаю насколько трудно каждый раз психологически собираться и играть на таком уровне. Я могу поздравить Сашу. Думаю, он хочет побить все рекорды, для этого и остается в спорте», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также, олимпийская чемпионка высказала свое мнение о прессинге в адрес Овечкина в связи со сложившейся ситуацией в мире.

«Боюсь, что на него будут продолжаться нападки. Им будет очень тяжело увязать свою политику толерантности с тем, что у них русский рекордсмен. Тем более, что Саша — капитан. Выгнать человека и расторгнуть контракты, потому что он русский, будет определенным показателем», — добавила Журова.

Напомним, что на счету Александра Овечкина 769 заброшенных шайб в НХЛ. На втором месте в списке лучших снайперов в НХЛ — Горди Хоу с 801 гол. Первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 шайбами.Журова опасается, что на Овечкина будут продолжаться нападки в НХЛ