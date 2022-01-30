Прайс провел тренировку с основным составом «Монреаля»

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс продолжает восстановление после операции на колене. 30 января он провел тренировку с основным составом, сообщает TSN.

При этом канадец не отражал броски и отработал на льду только часть занятия.

Голкиперу сделали операцию 21 июля, он еще не играл в нынешнем сезоне. Первоначально в клубе говорили, что на восстановление уйдет от 10 до 12 недель.

Ранее стало известно, что Прайс прошел курс лечения от наркозависимости. 15 ноября он впервые в сезоне встал на коньки.