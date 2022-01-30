Тарасенко остался недоволен игрой «Сент-Луиса» в матче с «Виннипегом»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко раскритиковал игру своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).

«Мы играли не так, как должны, но такие дни случаются. Теперь надо отдохнуть, во второй половине сезона сыграть более энергично и быть готовыми к плей-офф», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тарасенко.

Тарасенко забросил единственную шайбу «Сент-Луиса» в игре с «Джетс».