Прайс невероятным сейвом спас «Монреаль» от неминуемого гола. Видео
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В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Монреаль» принимает «Торонто».
На 11-й минуте встречи вратарь хозяев Кэри Прайс спас команду от пропущенной шайбы после броска форварда Джейсона Спеццы из убойной позиции.
THE PRICE IS RIGHT?? #StanleyCup— NHL (@NHL) May 24, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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