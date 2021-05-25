Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Прайс невероятным сейвом спас «Монреаль» от неминуемого гола. Видео

02:52
Теги:

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Монреаль» принимает «Торонто».

На 11-й минуте встречи вратарь хозяев Кэри Прайс спас команду от пропущенной шайбы после броска форварда Джейсона Спеццы из убойной позиции.

Читайте также

Россия — больше не фаворит. На этом ЧМ наша сборная легко обыграет только аутсайдеров
Видео: Чем опасен ретроградный Меркурий с 26 мая по 10 июня
Нули и кокаин: Италия и Британия попали в скандалы после "Евровидения"
EBU рассказал о результате теста на наркотики победителя «Евровидения-2021»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей