Малкин вышел на второе место по очкам в плей-офф в истории «Питтсбурга»
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».
34-летний россиянин набрал 172 (64+108) очка в плей-офф и вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «пингвинов», сравнявшись с Марио Лемье. Лидером по этому показателю является Сидни Кросби — 190 (69+121) очков.
Evgeni Malkin (64-108—172 in 169 GP) opened the scoring in Game 5 to record his 172nd playoff point and matched Mario Lemieux (76-96—172 in 107 GP) for the second-most postseason points in @penguins franchise history. #StanleyCup #NHLStats: https://t.co/c3tqaQagQu pic.twitter.com/jidfotFfeB— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 24, 2021
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