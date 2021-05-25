Малкин вышел на второе место по очкам в плей-офф в истории «Питтсбурга»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

34-летний россиянин набрал 172 (64+108) очка в плей-офф и вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли в истории «пингвинов», сравнявшись с Марио Лемье. Лидером по этому показателю является Сидни Кросби — 190 (69+121) очков.